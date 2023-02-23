Tudor Cocis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tudor Cocis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tudor Cocis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tudor Cocis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tudor Cocis 12 Ocak 2004 tarihinde Cluj Napoca şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Tudor Cociș şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tudor Cocis Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Catalin Sarmasan yapmaktadır. Tudor Cocis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACS FC Brasov Steagu Renaste futbol takımında oynamaktadır. ACS FC Brasov Steagu Renaste takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tudor Cocis'nin ACS FC Brasov Steagu Renaste ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tudor Cocis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tudor Cocis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tudor Cocis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tudor Cocis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ocak 2021 yılında CAO 1910 Oradea

1 Eylül 2021 yılında Viitorul Cluj

30 Haziran 2022 yılında CAO 1910 Oradea

1 Temmuz 2022 yılında Viitorul Cluj

1 Temmuz 2022 yılında FC Brasov-SR

Tudor Cocis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tudor Cocis şuan ACS FC Brasov Steagu Renaste takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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