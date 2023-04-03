Tudor Lucaci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tudor Lucaci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tudor Lucaci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tudor Lucaci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tudor Lucaci 9 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tudor Lucaci Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CFR Cluj II futbol takımında oynamaktadır. CFR Cluj II takımına - tarihinde katılmıştır. Tudor Lucaci'nin CFR Cluj II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tudor Lucaci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tudor Lucaci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tudor Lucaci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tudor Lucaci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tudor Lucaci şuan CFR Cluj II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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