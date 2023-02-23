Tudor Motiu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tudor Motiu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tudor Motiu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tudor Motiu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tudor Motiu 14 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Tudor Moțiu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tudor Motiu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSC Dumbravita futbol takımında oynamaktadır. CSC Dumbravita takımına 25 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Tudor Motiu'nin CSC Dumbravita ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tudor Motiu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tudor Motiu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tudor Motiu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tudor Motiu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında SSU Poli

14 Şubat 2022 yılında Dumbravita

30 Haziran 2022 yılında SSU Poli

25 Ağustos 2022 yılında Dumbravita

30 Haziran 2023 yılında SSU Poli

Tudor Motiu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tudor Motiu şuan CSC Dumbravita takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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