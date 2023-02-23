Tudor Oltean kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tudor Oltean Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tudor Oltean adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tudor Oltean Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tudor Oltean 25 Şubat 2003 tarihinde Agnita şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tudor Oltean Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tudor Oltean, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACS FC Brasov Steagu Renaste futbol takımında oynamaktadır. ACS FC Brasov Steagu Renaste takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tudor Oltean'nin ACS FC Brasov Steagu Renaste ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tudor Oltean Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tudor Oltean isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tudor Oltean Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tudor Oltean futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında FC Buzau

30 Haziran 2022 yılında Gaz Metan

15 Temmuz 2022 yılında FC Brasov-SR

Tudor Oltean Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tudor Oltean şuan ACS FC Brasov Steagu Renaste takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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