Tudor Telcean kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tudor Telcean Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tudor Telcean adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tudor Telcean Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tudor Telcean 13 Eylül 2001 tarihinde Dej şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Tudor Marius Telcean şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tudor Telcean Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini REOL Football Management yapmaktadır. Tudor Telcean, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACSM Politehnica Iasi futbol takımında oynamaktadır. ACSM Politehnica Iasi takımına 22 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Tudor Telcean'nin ACSM Politehnica Iasi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tudor Telcean Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tudor Telcean isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tudor Telcean Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tudor Telcean futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Şubat 2014 yılında Viitorul Cluj

1 Temmuz 2014 yılında Academia Hagi

20 Şubat 2018 yılında Uni Cluj U19

1 Ocak 2019 yılında U Cluj

6 Temmuz 2021 yılında FC Arges

6 Ocak 2022 yılında U Cluj

1 Şubat 2022 yılında CSC Selimbar

30 Haziran 2022 yılında U Cluj

22 Eylül 2022 yılında ACSM Poli Iasi

Tudor Telcean Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tudor Telcean şuan ACSM Politehnica Iasi takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tudor Telcean Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CFR Cluj ( - 2014), Viitorul Cluj (2014), Viitorul Constanța (2014 - 2017), U Cluj (2017 - 2020)

Romanya U21 takımında 4 numaralı formasıyla 25 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U19 takımında 22 numaralı formasıyla 6 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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