Babalar Günü yaklaştı. Hal böyle olunca birçok kişiyi bu özel günde babasını sevindirmek için ne hediye alacağı düşüncesi sardı. Bu Babalar Günü için Tudors'tan Babalar Günü hediyesi alabilirsiniz. Peki Tudors Babalar Günü hediyesi nedir? İşte Tudors Babalar Günü hediyeleri...

TUDORS BABALAR GÜNÜ HEDİYESİ

Tudors Babalar Günü hediyesi için resmi Facebook hesabından açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Babalar gününe çok az kaldı, hediyelerinizi mağazalarımızda ve web sitemizden bulabilirsiniz" denildi.

TUDORS'TA İNDİRİM

Tudors'ta babalar günü için özel kampanyalar düzenleniyor...

Tudors'ta Babalar Günü'ne özel olarak keten gömlekler 39,99TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor...

Babalar Günü'nde Babanızı şık bir hediye almak isterseniz seçiminizi kravattan yana kullanabilirsiniz.

Tudors'ta kravatar 14,99 TL'den başlıyor...

Tudors'ta ayrıca Babalar Günü'ne özel olarak "ücretsiz kargo avantajı" da var.

TUDORS HAKKINDA

1998 Yılında perakende sektörüne girdi. İstanbul odaklı mağazalaşmasını Anadoluya taşıyarak kısa sürede Türkiye'de gömlek pazarında bilinen önemli bir oyuncu haline geldi.

Son 2 yıl içerisinde Dünyanın en önemli gömlek markalarından birisi olma hedefiyle Yurtdışında mağazalaşmaya başladı. Bugün halen Türkiye dahil 10 ülkede Tudors bayrağı altında faaliyetlerine devam etmektedir.

Tudors için hedef Tüketicinin isteklerini modern mağazacılık anlayışı içerisinde karşılayarak sürekli yenilenen, hem Türkiye içerisinde hem de Dünyada en güvenilir, en yenilikçi gömlek markası olmaktır.

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANACAK?

Babalar Günü pek çok ülkede her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanıyor. Türkiye'de de Babalar günü Haziran ayının üçüncü pazarında kutlanıyor. Yani bu sene Babalar Günü 16 Haziran 2019 Pazar tarihinde kutlanacak.

BABALAR GÜNÜNÜN ORTAYA ÇIKIŞI

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

Katolikler ise Babalar Günü olarak farklı bir tarihi kutlarlar. Onlar bu kutlamayı dini açıdan ele alıp Hıristiyanlık peygamberi İsa'nın babası anısına, Mart ayının 19. gününü St. Joseph Günü adı altında babalarına armağan etmektedirler. Bazı ülkelerde bu kutlamalar dini özelliklerinin dışına çıkmıştır.