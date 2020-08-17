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  3. Tudor'un yeni adresi belli oldu!

Tudor'un yeni adresi belli oldu!

Süper Lig'de bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran İgor Tudor, Juventus'un yeni teknik direktörü Andrea Pirlo'nun yardımcı antrenörü oluyor.

Tudor'un yeni adresi belli oldu!

Türkiye'de uzun yıllar geçiren Tudor, ligimizde son olarak Galatasaray'ı çalıştırmıştı. O dönem sarı-kırmızılı ekipte birçok tartışmaya neden olan Hırvat çalıştırıcı, problemli bir şekilde Galatasaray'dan ayrılmıştı. Tudor, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra, Udinese ve ülkesi Hırvatistan'ın takımlarından Hajduk Split'i çalıştırdı. 

Tudor'un yeni adresi belli oldu!

Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından Maurizio Sarri ile de yollar ayrıldı. Sarri'nin yerine İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Pirlo, takımın başına geçti. Pirlo'nun yeni sezonda yardımcıları merakla beklenirken, Tudor'un yardımcı antrenörlük görevini üstleneceği yazıldı. 

Henüz resmi açıklamanın gelmemesine rağmen Tudor'un yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

İTALYA'DA UDINESE'YI ÇALIŞTIRDI

Galatasaray'ın ardından Serie A ekiplerinden Udinese'yi çalıştıran ve Kasım 2019'da görevine son verilen Tudor, 5 yıllık aranın ardından ülkesine dönmüştü.

Tudor'un yeni adresi belli oldu!

FUTBOLCU OLARAK DA OYNADI

42 yaşındaki çalıştırıcı 1999 yılında futbolcu olarak Juventus'a transfer olmuş ve 2007'ye kadar Torino ekibinde forma giymişti.

Onur Çelik
Spor Editörü


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