Tufan Deniz Gelen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tufan Deniz Gelen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tufan Deniz Gelen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tufan Deniz Gelen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tufan Deniz Gelen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tufan Deniz Gelen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tufan Deniz Gelen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tufan Deniz Gelen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tufan Deniz Gelen 5 Mart 1988 tarihinde Izmir şehrinde doğmuştur.  Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tufan Deniz Gelen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tufan Deniz Gelen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Erbaaspor futbol takımında oynamaktadır. Erbaaspor takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tufan Deniz Gelen'nin Erbaaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tufan Deniz Gelen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tufandenizgelen/

Tufan Deniz Gelenboyu ve yaşı kaç

Tufan Deniz Gelen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tufan Deniz Gelen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Tufan Deniz Gelen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tufan Deniz Gelen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Eylül 2002 yılında Bakırköy Alt

5 Ağu 2005 yılında Manisaspor U21

4 Şubat 2008 yılında Zeytinburnuspor

30 Haziran 2008 yılında Manisaspor U21

1 Eylül 2008 yılında Mardinspor

26 Aralık 2008 yılında Manisaspor U21

1 Temmuz 2009 yılında Menemen Belediye

1 Şubat 2010 yılında İzmirspor

1 Temmuz 2010 yılında Kulüpsüz

5 Ağu 2011 yılında K.Ören Sportif

16 Ocak 2012 yılında Orhangazispor

19 Temmuz 2013 yılında Bayrampaşa

1 Ağu 2014 yılında Kahramanmaraş

25 Ağu 2015 yılında Hatayspor

11 Ocak 2016 yılında Denizli BB

30 Temmuz 2016 yılında Elaziz Belediye

17 Ağu 2017 yılında Osmaniyespor FK

18 Ocak 2018 yılında Bergama Bld

31 Ocak 2019 yılında Tepecik Spor

29 Temmuz 2019 yılında 1954 Kelkit Bld

16 Eylül 2020 yılında Silivrispor

17 Ağu 2021 yılında 1954 Kelkit Bld

1 Eylül 2022 yılında Bld Derince

13 Ocak 2023 yılında Erbaaspor

Tufan Deniz Gelen kimdir

Tufan Deniz Gelen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tufan Deniz Gelen şuan Erbaaspor takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kusadasispor, Bakirköyspor, Manisaspor

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Tufan Deniz Gelen nereli

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