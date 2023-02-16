Tufan Kelleci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tufan Kelleci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tufan Kelleci kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tufan Kelleci ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tufan Kelleci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tufan Kelleci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tufan Kelleci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tufan Kelleci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tufan Kelleci 24 Ekim 1993 tarihinde Gaziantep şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tufan Kelleci Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tufan Kelleci, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eskişehirspor futbol takımında oynamaktadır. Eskişehirspor takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Tufan Kelleci'nin Eskişehirspor ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tufan Kelleciboyu ve yaşı kaç

Tufan Kelleci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tufan Kelleci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Tufan Kelleci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tufan Kelleci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Gaziantep U21

1 Şubat 2013 yılında Polatlı Bugsaş

30 Haziran 2013 yılında Gaziantep U21

30 Ağu 2013 yılında Altay SK

30 Haziran 2014 yılında Gaziantep U21

10 Eylül 2014 yılında Somaspor

7 Ağu 2015 yılında Manisa BB

11 Ağu 2016 yılında Adana Demirspor

25 Ağu 2017 yılında Sakaryaspor

1 Temmuz 2018 yılında Gümüşhanespor

31 Ocak 2019 yılında Elazığspor

20 Ocak 2021 yılında Serik Belediye

1 Temmuz 2021 yılında Tarsus İY

8 Eylül 2022 yılında Sivas Belediye

9 Aralık 2022 yılında Kulüpsüz

2 Şubat 2023 yılında Eskişehirspor

Tufan Kelleci kimdir

Tufan Kelleci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tufan Kelleci şuan Eskişehirspor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Offenburger FV, SC Freiburg, Gaziantepspor (2010-2012)

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Tufan Kelleci nereli

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