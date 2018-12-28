Tufanbeyli’de eğitime kar engeli

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar yağışı nedeniyle bugün de okullar tatil edildi.

Tufanbeyli ilçe merkezinde 26 Aralık günü başlayan ve bugüne kadar devam eden kar nedeniyle okullar 3. günde de tatil edildi. İlçe merkezinde 60 santimi bulan kar nedeniyle birçok köy yolu da kapandı. Bu nedenle iş makineleriyle yolları açmak için çalışmalar devam ediyor. Kar yağışının durduğu Tufanbeyli'de hayat normale dönmeye başladı. Birçok köyün de yollarının açıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA