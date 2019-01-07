Tufanbeyli’de kar tipiye döndü

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde bir haftadır etkili olan kar yağışı, dün akşamdan itibaren yerini tipiye bıraktı.

Tufanbeyli'de bir hafta önce başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar nedeniyle kapanan yollar belediyenin iş makineleriyle yaptığı çalışmalar sonunda sürekli açık tutulmaya çalışılıyor. Bunun yanı sıra dün akşam üzeri kar yağışı etkisini azaltırken, özellikle köylerde tipi başladı. Tipi nedeniyle vatandaşlar dışarı çıkamaz oldu. Tufanbeyli'de hava sıcaklığının özellikle geceleri eksi 15 dereceye kadar düşmesi içme sularının buz tutmasına ve sürücülerin araçlarını park ettikleri yerden kaldıramamalarına neden oluyor.

Tufanbeyli'de gündüz saatlerinde de hava sıcaklığı eksi 2 derecede seyrediyor.

Kaynak: İHA