Tüfek kazaen ateş aldı, 15 yaşındaki çocuk öldü Bingöl'de bir köyde kazaen ateş alan tüfek 15 yaşındaki kız çocuğunun ölümüne neden oldu.

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Bingöl'de bir köyde kazaen ateş alan tüfek 15 yaşındaki kız çocuğunun ölümüne neden oldu. Olay, Genç ilçesi Şehitköy sınırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayvan otlatmaya giden Esra S.(15), 12 yaşındaki kuzeninin oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu vurularak hayatını kaybetti.Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Hayatını kaybeden kız çocuğunun cansız bedeni ise ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Kaynak: İHA



