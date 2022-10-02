Tüfekçi-İmal Ve Tamir Eden Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tüfekçi-İmal Ve Tamir Eden görev tanımı nedir, Tüfekçi-İmal Ve Tamir Eden ne iş yapar, Tüfekçi-İmal Ve Tamir Eden olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tüfekçi-İmal Ve Tamir Eden mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tüfekçi-İmal Ve Tamir Eden Tanımı;

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Tüfekçi-İmal Ve Tamir Eden Maaşı Ne Kadar? 2022 Tüfekçi-İmal Ve Tamir Eden Maaşları

Tüfekçi-İmal Ve Tamir Eden maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Tüfekçi-İmal Ve Tamir Eden maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tüfekçi-İmal Ve Tamir Eden iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7222.09

Meslek Adı :

Tüfekçi-İmal Ve Tamir Eden

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Av tüfeklerini imal, monte ve tamir eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tüfekçi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tüfek parçalarını imal etmek,

b) Tüfeğin namlu, ateşleme mekanizması, nişangah ve dipçik gibi kısımlarını kontrol ederek bunların yerlerine doğru bir tarzda montajını yapmak,

c) Hataların düzeltilmesi için keski, eğe, skarpela ve diğer takımları kullanmak,

d) Parçaları birleştirmek,

e) Nişangahları takmak, ayarlamak ve komple tüfeği denemek,

f) Kırık veya aşınmış parçaları değiştirmek veya tamir etmek,

g) Aşınmış namlulara yeni baştan yiv ve set açmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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