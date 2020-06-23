Tüfekle selfie çektirmek isteyen kız az kalsın canından oluyordu!
Mersin'de dayısının iş yerine gelip iş yerinde bulduğu tüfekle selfie çekmek isteyen 17 yaşındaki kız, tüfeğin ateş alması sonucu başından yaralandı. Sağlık durumu kritik olan kızın dayısı ve yengesi gözaltına alındı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde 17 yaşındaki kız, dayısının tüfeğiyle selfie çektirirken tüfeğin ateş alması sonucu ağır yaralandı. Dayısı tarafından hastaneye kaldırılan kızın durumu kritik olduğu öğrenildi.
İddiaya göre, Adana'dan, dayısı Z.P.'nin (32) iş yerine gelen nişanlı genç kız İ.K., iş yerinde bulunan tüfekle poz verip fotoğraf çektirmek istedi. Cep telefonuyla selfie yaparken tüfeğin ateş alması sonucu İ.K. başından ağır yaralanarak yere yığıldı. Dayısı tarafından hastaneye götürülen İ.K.'nin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Olayla ilgili İ.K.'nin dayısı Z.P. ile teyzesi S.P. polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
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