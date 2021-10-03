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  3. Tüfekle selfie yapmak istedi, kendini vurarak hayatını kaybetti!

Tüfekle selfie yapmak istedi, kendini vurarak hayatını kaybetti!

Şanlıurfa'da korkunç bir olay geldi. Yanlarına aldıkları pompalı tüfekle kendilerini çekmek isteyen iki kuzenden biri, silahın kazara ateşlenmesi sonucu kendini vurdu ve hayatını kaybetti.

Tüfekle selfie yapmak istedi, kendini vurarak hayatını kaybetti!

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde ikamet eden 19 yaşındaki Bekir T. ve 18 yaşındaki kuzeni Furkan T. evde bulunan pompalı tüfeği yanlarına alarak fotoğraf çekilmek istedi. 

Tüfeğin için dolu olmasına rağmen dikkatsiz davranan gençler silahı kendilerine doğru tuttu. Kazara ateş alan tüfek Bekir T.'yi ağır yaraladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Furkan T ve silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri hareket etti. Kanlar içinde kalan Bekir T. ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tüfekle selfie yapmak istedi, kendini vurarak hayatını kaybetti!

KUZENİ TUTUKLANDI

Hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayan Bekir T'nin cenazesi, incelenmek üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, kuzen Furkan T'nin de emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındığı ifade edildi.

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