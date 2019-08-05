Tüfekle vurdukları 2 kişiyi, ardından bıçakladılar: 1 ölü, 1 yaralı

ADANA'da, iki grup arasında çıkan kavgada pompalı av tüfeğiyle başından vurulan Selçuk Fakıoğlu (26) hayatını kaybetti, Murtaza Özdemir (27) yaraladı. Şüphelilerin, olay yerinden kaçmadan önce Fakıoğlu ve Özdemir'i yerde yatarken bıçakladıkları belirlendi.

Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi Karafatma Caddesi'nde meydana geldi. Selçuk Fakıoğlu ile Murtaza Özdemir, iddiaya göre kimlikleri belirsiz kişilerle cadde üzerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi Fakıoğlu ve Özdemir, karşı grubun bıçaklı ve silahlı saldırısına uğradı. Olayda, Fakıoğlu başından pompalı av tüfeği ile vurulurken, Özdemir ise aynı silahla bacağından yaralandı. Saldırganlar daha sonra yere yığılan yaralıları bıçaklayıp, olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyup, yerde yatan yaralıları fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Fakıoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir'in tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

DHA