Tüfekle vurulmuş olarak hastaneye bırakılan şahıs öldü

Karaman'da av tüfeğiyle vurulduktan sonra hastaneye otomobille getirilerek bırakılan şahıs kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakabaşı Mahallesi'ndeki özel bir hastaneye otomobille gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler av tüfeği ile kalbinin altından tek kurşunla vurulan Mehmet Demirhan'ı (46) bırakarak ayrıldı. Şahısta silah yarası olduğunu gören hastane görevlileri durumu hemen polise bildirdi. Ağır yaralı olan Demirhan ise burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan Demirhan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olaydan sonra özel hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis, Demirhan'ı hastaneye bırakarak ayrılan otomobilin plakasını tespit etti. Polis, şahsın nerede ve kim tarafından vurulduğunu tespit edebilmek için çok yönlü soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA