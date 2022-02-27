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Tuğ ne demek, TDK'ya göre Tuğ kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Tuğ kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Tuğ ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Tuğ nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Tuğ kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Tuğ ne demek, TDK'ya göre Tuğ kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tuğ ne demek? Tuğ TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tuğ kelimesi. Peki tuğ ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tuğ nedir, tuğ kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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TUĞ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tuğ kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre tuğ kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sorguç
- Padişahların ve vezirlerin başlarına taktıkları başlıkların ön tarafında bulunan tüy veya püskül biçimindeki süs

TUĞ KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- tuğbay

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