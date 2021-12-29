Tuğamiral ne demek, TDK'ya göre Tuğamiral kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tuğamiral ne demek? Tuğamiral TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tuğamiral kelimesi. Peki tuğamiral ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tuğamiral nedir, tuğamiral kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TUĞAMİRAL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tuğamiral kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre tuğamiral kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Deniz kuvvetlerinde, rütbesi albay ile tümamiral arasında bulunan amiral

