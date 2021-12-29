2022 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 205411015Tuğamiral ne demek, TDK'ya göre Tuğamiral kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2021100652022 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300411329Diriksel Isı ne demek, TDK'ya göre Diriksel Isı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 İstanbul Galata Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 209810014Muharriklik ne demek, TDK'ya göre Muharriklik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 İstanbul Galata Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2098100132022 İstinye Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 208450773Galatasaray - Denizlispor: 3-3 (5-6 Penaltılar) | MAÇ SONUCU
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Tuğamiral ne demek, TDK'ya göre Tuğamiral kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Tuğamiral ne demek, TDK'ya göre Tuğamiral kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Tuğamiral kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Tuğamiral ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Tuğamiral nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Tuğamiral kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Tuğamiral ne demek, TDK'ya göre Tuğamiral kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tuğamiral ne demek? Tuğamiral TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tuğamiral kelimesi. Peki tuğamiral ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tuğamiral nedir, tuğamiral kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

TUĞAMİRAL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tuğamiral kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre tuğamiral kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Deniz kuvvetlerinde, rütbesi albay ile tümamiral arasında bulunan amiral

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT