Tuğamiral (Sahil Güvenlik), Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu
Tuğamiral (Sahil Güvenlik) meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Tuğamiral (Sahil Güvenlik) meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Meslek Bilgileri
Meslek Kodu : 0110.52
Meslek Adı : Tuğamiral (Sahil Güvenlik)
Grup Bilgileri
Meslek Ana Grubu : Silahlı Kuvvetlerle İlgili Meslekler
Meslek Alt Ana Grubu : Subaylar
Meslek Grubu : Subaylar
Meslek Birim Grubu : Subaylar
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans
Meslek Detay Bilgileri
Meslek Tanımı :
Görev ve İşlem Basamakları
Tuğamiral (Sahil Güvenlik); kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, kaynak yöntem sayfasında belirtilen şartlar dahilinde, gazaltı kaynağı ön hazırlığı, kaynak ve kaynak sonrası işlemlerini yapma, kaynak akım üretici ve kaynak düzeneğinin bakmını yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
Tuğamiral (Sahil Güvenlik) Meslek Kodu Nedir?
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Krema Basma Makinesi Operatörü (Bisküvi) mesleği için “8160.58” kod olarak kullanılır iken Ahşap Mobilya İmalatçısı mesleği için “7522.14” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;