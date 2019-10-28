Tugay bandosundan 29 Ekim konseri

Amasya'da 15. Piyade Eğitim Komutanlığı Bandosu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında konser verdi.

Kutlamalar kapsamında Yavuz Selim Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından gerçekleşen konserde bando sevilen marşları coşkuyla seslendirdi. Vali Dr. Osman Varol, 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Mehmet Atlı, Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve protokol üyelerinin de izlediği konser, vatandaşlar tarafından da beğeniyle takip edildi.

Kaynak: İHA