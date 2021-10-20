MHK tarafından Süper Lig karşılaşmalarını yöneten hakemlerinden biri olan Tugay Kaan Numanoğlu'nun biyografisi futbolseverlerin merak konusu haline geldi. Bu kapsamda internet arama motorlarında Tugay Kaan Numanoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında ve asıl mesleği ne? Tugay Kaan Numanoğlu hangi takımlı? Soruları araştırılıyor. O soruların cevaplarını sizler için derledik. İşte detaylar...

TUGAY KAAN NUMANOĞLU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA VE ASIL MESLEĞİ NE?

Tugay Kaan Numanoğlu 1986 yılında Ankara'da doğmuştur. 20 yaşından itibaren hakem olarak görev yapan Numanoğlu, eski futbolculardan Levent Numanoğlu'nun 2 erkek bir kız çocuklarından en büyüğüdür. 35 yaşındaki Ankara doğumlu Tugay Kaan Numanoğlu, kardeşi Togayhan ile birlikte Malatya'da büyümüştür. Spora babasının teşvikleri sonrası Yalova'da amatör futbol oynayarak başlayan Numanoğlu, sonrasında hakem olmayı istediği için hakemlik kariyerine başlamıştır.

Asıl mesleği yöneticilik olan Tugay Kaan Numanoğlu, TFF hakem bilgi sisteminde üst klasman hakemi olarak yer alıyor. Dördüncü hakem ve VAR hakemi gibi birçok farklı sınıfta çeşitli görevlerde bulunan Numanoğlu, Süper Lig'de birçok kritik karşılaşmayı da yönetti.

TUGAY KAAN NUMANOĞLU HANGİ TAKIMLI?

Tugay Kaan Numanoğlu'nun babası Levent Numanoğlu, daha önceden yaptığı bir röportajda oğlunun hangi takımı desteklediğini açıklamıştı. Kendisinin Malatyaspor forması olduğunu ancak Beşiktaş'ı desteklediği açıklayan baba Numanoğlu, oğlunun ise küçüklükten itibaren Galatasaraylı olduğunu ifade etmişti.

Yani hakem Tugay Kaan Numanoğlu Galatasaraylıdır.