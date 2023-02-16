Tugay Keles kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tugay Keles Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tugay Keles adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tugay Keles Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tugay Keles 28 Haziran 1998 tarihinde Sakarya şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Tugay Keleş şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tugay Keles Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tugay Keles, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karaman FK futbol takımında oynamaktadır. Karaman FK takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tugay Keles'nin Karaman FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tugay Keles Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tuqaykeles/

Tugay Keles Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tugay Keles isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Tugay Keles Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tugay Keles futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Eylül 2017 yılında Bilinmiyor

12 Ocak 2018 yılında Gebzespor

30 Temmuz 2019 yılında HEASK

5 Temmuz 2021 yılında Düzcespor

12 Ocak 2022 yılında Ofspor

28 Temmuz 2022 yılında Karaman FK

Tugay Keles Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tugay Keles şuan Karaman FK takımında oynamakta ve 54 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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