Tugay Yildirim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tugay Yildirim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tugay Yildirim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tugay Yildirim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tugay Yildirim 28 Haziran 1995 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Tugay Yıldırım şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tugay Yildirim Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tugay Yildirim, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ayvalıkgücü Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Ayvalıkgücü Belediyespor takımına 15 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Tugay Yildirim'nin Ayvalıkgücü Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tugay Yildirim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tugay Yildirim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Tugay Yildirim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tugay Yildirim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Şubat 2012 yılında Kasımpaşa Alt

1 Temmuz 2013 yılında Kasımpaşa U21

19 Ağu 2015 yılında Maltepespor

8 Eylül 2017 yılında Erzin Belediye

5 Temmuz 2018 yılında Altındağ Bld

1 Ağu 2019 yılında Nevşehir Bld

1 Eylül 2020 yılında Artvin Hopaspor

22 Nisan 2021 yılında Kulüpsüz

15 Ağu 2021 yılında Ayvalıkgücü Bld

Tugay Yildirim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tugay Yildirim şuan Ayvalıkgücü Belediyespor takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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