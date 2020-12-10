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  3. Tuğba Altıntop kimdir? Kaç doğumlu? Nereli? Boyu kaç? Tuğba Altıntop gençliği

Tuğba Altıntop kimdir? Kaç doğumlu? Nereli? Boyu kaç? Tuğba Altıntop gençliği

Tuğba Altıntop kimdir? Bir dönem Rafet El Roman ile tartışmaları ile gündemden düşmeyen Tuğba Altıntop bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu. Peki Tuğba Altıntop kimdir? Kaç doğumlu? Nereli? Boyu kaç? Tuğba Altıntop gençliği

Tuğba Altıntop kimdir? Kaç doğumlu? Nereli? Boyu kaç? Tuğba Altıntop gençliği

Tuğba Altıntop kimdir? Son günlerde Rafet El Romanın yaptığı açıklamaların ardından yeniden gündem olan Tuğba Altıntop'un hayatı merak konusu oldu. Peki Tuğba Altıntop kimdir? Kaç doğumlu? Nereli? Boyu kaç? Tuğba Altıntop gençliği..

Tuğba Altıntop kimdir? Kaç doğumlu? Nereli? Boyu kaç? Tuğba Altıntop gençliği

TUĞBA ALTINTOP KİMDİR?

Tuğba Altıntop, 15 Aralık 1976 tarihinde Adana’da doğdu. Liseden sonra grafikerlik üzerine eğitim aldı. 1996 yılında Miss Turkey güzeli seçildi. Aynı yıl Rafet El Roman'la evlendi. Bu evlilikten Su Elnur ve Şevval Su isminde iki kız çocuğu oldu. Rafet El Roman ile evlilikleri 2003 yılında sonlandı. Modellik ve mankenliğin yanı sıra bazı diziler ile 1995 yapımı komedi türünde TV filmi Zampara Seyfettin'de yer aldı.

Tuğba Altıntop kimdir? Kaç doğumlu? Nereli? Boyu kaç? Tuğba Altıntop gençliği

Altıntop, 2007 yılında "Sana Söylüyorum" albümü ile müzik kariyerine başladı. Albümde Murat Güneş, Güven Baran, Aydın Sarman, Hüseyin Bitmez gibi isimlerin besteleri yer aldı. Ayrıca albümde Altıntop'un sözünü kendi yazdığı, müziğini ise Aydın Sarman ile bestelediği "Ağıt" isimli şarkıya da yer verdi. Albümde "Urfa Sana Ağlar" şarkısına klip çekti. 2013 yılında 6 yıllık aradan sonra "Yana Yakıla" single'ı ile müziğe geri döndü. Şarkı için birçok remix düzenlenerek dinleyicilere ulaştı. 2016 Nisan ayında yeni albümü La La'yı piyasaya sürecek olan şarkıcı, albümde Serdar Ortaç, Ozan Doğulu, Ayşen gibi isimlerle çalıştı. Altıntop, albüme ismini veren şarkısı "La La"nın klip çalışmalarını tamamladı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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