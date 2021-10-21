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Tuğba Altıntop, podyumda yürürken kendini yerde buldu! Ayağa kalkarken frikik verdi!

Rafet El Roman'ın eski eşi ünlü manken Tuğba Altıntop podyumda yere kapaklandı. Kalkmaya çalışırken de frikik vermekten kurtulamadı.

Tuğba Altıntop, podyumda yürürken kendini yerde buldu! Ayağa kalkarken frikik verdi!

Güçlü kadın temalı defilede baş manken olarak podyumda yer alan Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop, dengesini kaybedince yere kapaklandı. Acı içinde yerinden kalkmaya çalışan Altıntop, frikikten vermekten kaçamadı.

Önceki akşam bir otelde düzenlenen 'Güçlü Kadın' temalı defilenin baş mankeni de 1996 Miss Turkey Güzeli Tuğba Altıntop oldu. Zümrüt yeşili bir elbise ile podyuma çıkan Altıntop, talihsiz bir kaza yaşadı

Tuğba Altıntop, podyumda yürürken kendini yerde buldu! Ayağa kalkarken frikik verdi!

44 yaşındaki Tuğba Altıntop, ilk kıyafetini tanıtmak için çıktığı podyumda dengesini kaybedince kendisini yerde buldu.

Acı içinde yerde kalan ünlü isim, profesyonelliğini bozmadan acı içinde ayakkabılarını çıkartarak yerinden kalktı ve yürüyemeye devam etti.

Üzerindeki mini elbiseden ve çektiği acıdan dolayı zorlanan Altıntop, yerinden kalkarken frikik de verdi.

Tuğba Altıntop, podyumda yürürken kendini yerde buldu! Ayağa kalkarken frikik verdi!

"BÜYÜK BİR KAZA ATLATTIM, ALLAH KORUDU"

Defilenin finalinde gelinlik giyen Tuğba Altıntop, organizasyon bittikten sonra yaptığı açıklamada "Küçük değil, büyük bir kaza atlattım aslında... Ayağım takıldı, dengemi kaybettim. Bileğim burkulabilir, hatta kırılabilirdi. Allah korudu" dedi.

Tuğba Altıntop, podyumda yürürken kendini yerde buldu! Ayağa kalkarken frikik verdi!

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