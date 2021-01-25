Tuğba Büyüküstün'ün kadrosuna dahil olduğu Sefirin Kızı'ndan ilk görüntüler!

Star TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı’nda nefesler tutuldu. Bir süre önce sağlık problemleri nedeniyle diziye veda ettiğini açıklayan Neslihan Atagül'ün ardından Tuba Büyüküstün dizinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Çekimle başlanan dizide, Engin Akyürek’le birlikte kamera karşısına geçen Tuğba Büyüküstün, bu akşam Sefirin Kızı’ndaki rolüyle ilk kez izleyici karşısında olacak.

Bu çok özel bölümün ön izleme sahnesi ise saat 18.00’de izleyici ile buluşacak. Tuba Büyüküstün’ün, rolü ve canlandırdığı karakter ile ilgili merak edilen tüm soruların cevap bulacağı heyecan dolu yeni bölüm, bu akşam Star’da.

SEFİRİN KIZI'NIN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Nare'nin gidişiyle Sancar ve Melek birbirlerini mutluluk oyunu oynayarak ayakta tutmaya çalışırlar. Ama bu terk edilmişlik ikisinin kalbi için de ağır bir yüktür. Bütün konak halkı onlara destek olmak için aynı oyuna katılmış gibi davranır.

Gediz ise geride bırakılanlardan biri olsa da yanında Müge'den başka destek bulamaz. Her şeyi Sancar için yapmış olmasına rağmen günah keçisi ilan edilmek üzüntüsünü derinleştirir. Nare'nin fikrini aklından çıkarmaya çalışan Gediz'in kafasını Güven de karıştırmak için elinden geleni yapmaktadır.

Konaktan ayrılan Yahya ailesi tarafından gözden çıkarılmış hissederken Dudu'nun sürpriziyle bambaşka sorgulamalara girer. Elvan ise kendi yolunda yürümek için gereken cesareti toplamaya çalışır.

Sancar, Gediz'den gelen haberle bir kez daha sarsılacak ve başka büyük bir sınavdan daha geçmek zorunda kalacaktır. Oysa yaktığı kulübeyi bile Melek için yerine koymaya çalışan Sancar için hayatın bambaşka planları vardır. Hiç beklenmedik bir anda beklenmedik bir yerde karşısına çıkan gizemli bir kadın, Sancar'ın yaşamını sonsuza dek değiştirecektir.

NE OLMUŞTU?

Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterine hayat veren Neslihan Atagül'ün bağırsak sendromu hastalığına yakalandığı açıklanmıştı.

Neslihan Atagül'ün sağlık durumu Sefirin Kızı dizisine devam etmesine müsaade etmemişti. Atagül'ün 10 gün rapor aldığı yönündeki haberler basında yer almıştı.

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül'ün sağlık sorunları nedeniyle hızla kilo kaybı yaşadığı ve doktorların Neslihan Atagül'e "geçirgen bağırsak" sendromu teşhisi koyduğu öğrenilmişti.

Neslihan Atagül Sefirin Kızı dizisinden ayrılmak durumunda kalmıştı.

Bunun üzerine Neslihan Atagül, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti.:

"Herkese merhaba;

Oynarken hücrelerime kadar hissettiğim Nare ile vedalaşıyorum. Bel tolerans göstersem de vücudum tıoleransı bana göstermedi. Biraz dinlenmeye ihtiyacım var.

Sefirin Kızı ekibime selamlar!

Teşekkür ederim arkadaşlar. İzleyicilerimize de teşekkür ederim, hep desztek oldunuz. İyi ki varsınız!

En yakın zamanda başka hikayelerde görüşmek üzere..."

Geçirgen bağırsak sendromu hastalığı nedeniyle "Sefirin Kızı" dizisinden ayrılan Atagül, hayranlarının sağlık durumunu merak etmesi üzerine düm sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Neslihan Atagül, yaptığı paylaşımda hayranlarına destek mesajları ve iyi dilekleri için teşekkür etti.

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül'ün açıklaması şu şekilde:

"Selamlar herkese. Öncelikle bana attığınız destek mesajları için, iyi dilekleriniz için, iyi niyetleriniz için, ziyaretleriniz için, hediyeleriniz için, dualarınız için, binlerce kez teşekkür ederim. Çok incesiniz. Beni yalnız bırakmadınız. Çok Sağolun. Gördüğünüz gibi fena sayılmam. İyiyim. İyi olmaya da gayret ediyorum. Birazcık dinlenmeye ihtiyacım vardı. Hala da var. O yüzden biraz daha dinleneceğim. Ama iyiyim."