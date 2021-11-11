Tuğba Ekinci "Ata'ma gelsin" diyerek 'Delikanlım' şarkısını seslendirdi! Müge ve Gülşen'in tepkileri olay oldu!

TV8 ekranlarında yayınlanan, Müge ve Gülşen'in sunduğu 2. Sayfa programına geçtiğimiz gün konuk olan ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci şu sıralar magazin gündeminde en çok konuşulan isimlerin başında yer alıyor.

GÜLMEMEK İÇİN ZOR TUTTULAR

Flash TV'de yer aldığı programda çıkan kavgalarla adından söz ettiren Ekinci 10 Kasım'a özel şarkı söyledi. Ekinci'nin Yıldız Tilbe'nin Delikanlım şarkısını seslendirirken sunucuların gülmemek için kendilerini zor tuttukları izleyenlerin dikkatini çekti.

TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

2. Sayfa programında seslendirdiği şarkıyı Instagram hesabından da "Ata'ma gelsin" notuyla paylaşan Ekinci dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bazı takipçileri Delikanlım şarkısını neden Atatürk için söylediğini sorgularken bazıları ise Ekinci'nin milliyetçiliğini savunarak "Helal olsun" yorumlarında bulundu.