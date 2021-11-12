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  3. Tuğba Ekinci ile Türk - Kürt kavgasına giren Nihat Doğan siyasete atılıyor! "HDP olabilir"

Tuğba Ekinci ile Türk - Kürt kavgasına giren Nihat Doğan siyasete atılıyor! "HDP olabilir"

Flash TV'de yayınlanan Al Sana Haber programında yorumculuk yapan ve geçtiğimiz günlerde Tuğba Ekinci ile Türk - Kürt kavgasına giren Nihat Doğan 2023 yılında siyasete atılacağını söyleyerek, "HDP'de olabilir o da siyasi bir partidir." dedi.

Tuğba Ekinci ile Türk - Kürt kavgasına giren Nihat Doğan siyasete atılıyor! "HDP olabilir"

Geçtiğimiz günlerde Tuğba Ekinci ile Türk - Kürt kavgası yaşayan Flash TV'de yayınlanan Al Sana Haber programında yorumculuk yapan şarkıcı Nihat Doğan,  programının yeni bölümünde dikkat çeken açıklamalar yapıldı. Doğan, şarkıcılığın yanı sıra 2023 yılında siyasete atılacağını belirtti.

Moderatörlüğünü Seyhan Soylu'nun yorumculuğunu da Ebru Polat, Tuğba Ekinci, Nihat Doğan ve Bahar Candan'ın yaptığı Al Sana Haber programı sosyal medyada oldukça dikkat çekiyor.

Tuğba Ekinci ile Türk - Kürt kavgasına giren Nihat Doğan siyasete atılıyor! HDP olabilir

"2023'TE SİYASET YAPACAĞIM"

Özgürlükçülerin kazanacağını diktatörlerin kaybedeceğini belirten Nihat Doğan, "Ben Erdoğan meselesine girmem. Siyaset yapacağım bunu da açık ve net söylüyorum. 2023'te siyaset yapacağım hangi parti olduğunu o zaman görürsünüz" dedi.

Tuğba Ekinci ile Türk - Kürt kavgasına giren Nihat Doğan siyasete atılıyor! HDP olabilir

"HDP'DEN DE ADAY OLABİLİRİM"

Seyhan Soylu, "Nerede hangi partide siyaset yapacaksın? HDP'den mi?" sorusuna cevap veren Doğan şu şekilde konuştu:

"Orası beni ilgilendirir. HDP'de olabilir o da siyasi bir partidir. Şu an şu partide siyaset yapacağım demiyorum. Belki bağımsız olacağım" 

Tuğba Ekinci ile Türk - Kürt kavgasına giren Nihat Doğan siyasete atılıyor! HDP olabilir

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