Şarkıcı Tuğba Ekinci son dönemlerde üst üste yaptığı sansasyonel açıklamalarla gündemde kalmaya devam ediyor. Ekinci geçtiğimiz günlerde verdiği bir röpotajda eski sevgililerine gönderme de bulundu. Peki her söylediği ile olay olan Tuğba Ekinci kimdir? Kaç yaşında? Tuğba Ekinci'nin eski sevgilileri

"ESKİ SEVGİLİLERİMİ TANIYAMIYORUM"

Şarkıcı Tuğba Ekinci, önceki gün Nişantaşı'nda bulunan bir AVM'de objektiflere yansıdı. Ekinci, eski sevgilileriyle alakalı çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Ayak üstü gazetecilerle sohbet eden Tuğba Ekinci, ekranda eski sevgililerini görünce televizyonu kapattığını söyledi. Eski sevgililerinin yakışıklılıklarını kaybettiğini ve çirkinleştiği için o dizileri kapattığını belirten şarkıcı, “Eski sevgililerim çok çirkinleştiler; ya eşleri iyi bakmıyorlar ya da kız arkadaşlarıyla mutlu değiller. Benim dönemimde daha iyilerdi. Ekranda eski sevgililerime baktığımda ‘Ben bunları nasıl beğenmişim' diye kendime hayret ediyorum” şeklinde konuştu.

Tuğba Ekinci, şimdilerde dizi ve sinema filmlerinde rol alan İbrahim Çelikkol, Cengiz Coşkun, Ümit Cem Şenol gibi isimlerle bir dönem aşk yaşamıştı.

TUĞBA EKİNCİ'NİN ESKİ SEVGİLİLERİ

İBRAHİM ÇELİKKOL KİMDİR?

14 Şubat 1982 yılında Kocaeli İzmit'te dünyaya gelen İbrahim Çelikkol; oyunculuk kariyerinden bir süre önce modellikle de uğraşmıştır. Özel hayatında da önemli gelişmeler yaşanan Çelikkol, geçtiğimiz ay mimar Mihre Mutlu ile nişanlanmıştı. Daha sonra yakın bir tarihte İbrahim Çelikkol ve nişanlısı sürpriz bir şekilde evlendiler.

Hayatının bir döneminde profesyonel anlamda basketbol oynayan Çelikkol, hatırı sayılır başarılar elde ederek; Genç Milli Basketbol takımına girdi ve lig maçlarında oynadı. Daha sonra kariyerini oyunculukta ilerletmek isteyen Çelikkol, oyunculuk derslerine ağırlık verdi.

İbrahim Çelikkol'un bugünlere gelmesinde büyük rolü olan Osman Sınav, oyunculuk kapılarını araladı. İlk oyunculuk deneyiminde başrolü oynadı. 2008 yılında Osman Sınav'ın çektiği "Pars Narkoterör" dizisinde "Baş komiser Şamil Baturay" rolüne hayat verdi.

2009 yılında TRT1'de ekrana gelen "M.T.A." dizisinde rol aldı. 2010 yılına gelindiğinde Fox TV'de "Keskin Bıçak" ve Show TV'de "Karadağlar" dizilerinde oynadı. 2011 yılında İffet dizisinde "Cemil" karakterine hayat verdi.

2012 senesinde büyük bir gişeye imza atan Fetih:1453 filminde oynadığı "Ulubatlı Hasan" rolüyle büyük yankı uyandırdı.

2013 yılında başrollerini Özgü Namal, Burçin Terzioğlu ve Mustafa Üstündağ ile beraber paylaştığı "Merhamet" dizisinde rol aldı.

2014 yılında "Kod Adı Reaksiyon" dizisinde Erdal Beşikçioğlu, Selen Soyder, Nehir Erdoğan, İsmail Demirci ve Yurdaer Okur ile beraber oynadı. Yine aynı yıl 'Sadece Sen' adlı sinema filminde Belçim Bilgin ile başrolleri paylaştı.

2015 yılında "Kördüğüm" dizisiyle televizyon ekranlarına geri dönen İbrahim Çelikkol 2016 senesinde ise, TRT ekranlarının mini dizisi Seddülbahir 32 Saat'te "Mehmet" rolüne hayat verdi.

2017 yılına gelindiğinde Kanal D ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan "Siyaz Beyaz Aşk" dizisinde Ferhat rolüne hayat verecek. Dizide başrolü paylaştığı oyuncu ise "Aslı" rolü ile başarılı oyuncu Birce Akalay olacak.

Rol Aldığı Yapımlar;

Pars Narkoterör (2007)

M.T.A. (2009)

Karadağlar (2010)

Keskin Bıçak (2010)

İffet (2011)

Fetih 1453 (2012)

Merhamet (2013)

Sadece Sen (2014)

Kod Adı Reaksiyon (2014)

Kördüğüm (2015)

Seddülbahir 32 Saat (2016)

CENGİZ COŞKUN KİMDİR?

Cengiz Coşkun, 29 Nisan 1982 yılında İstanbul'da doğmuştur. Aslen Bulgaristan göçmeni olan ailenin iki çocuğundan biridir. Kendinden iki yaş küçük bir kız kardeşi vardır. Marmara Üniversitesi Spor Akademisi mezunudur. Cengiz Coşkun 2002'de Best Model'de üçüncü oldu. Ardından Bu sayede Londra'da yapılan ‘Dünyanın En Yakışıklı Erkeği' yarışmasında dünya dördüncüsü, en iyi fotomodel ve en iyi fizikli mankeni seçildi. Rüzgarlı Bahçe, Nehir, Candan Öte, Doktorlar dizilerinde rol alan oyuncu ayrıca Dağ ve Fetih 1453 sinema filmlerinde de rol almıştır.

2013 yılında Survivor yarışmasına katılmıştır.



Cengiz Coşkun bu sezon Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alıyor.

Şu sıralar TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Diriliş Ertuğrul dizisinde Turgut Alp karakterine hayat veren Cengiz Coşkun, 1.88 metre boyunda, 90 kilo ve Boğa burcudur.

Cengiz Coşkun’un rol aldığı diziler ve filmler:

2014-2018 – Diriliş Ertuğrul (Turgut Alp) (TV Dizisi)

2012 – Dağ (Tuğrul Tümen) (Sinema Filmi)

2012 – Fetih 1453 (Şövalye Guistiniani) (Sinema Filmi)

2009 – Hicran Yarası (Tarık) (TV Dizisi)

2007 – Doktorlar 2. Sezon (Mert) (TV Dizisi)

2006 – Candan Öte (Kaan) (TV Dizisi)

2005 – Nehir (Umut) (TV Dizisi)

2005 – Rüzgarlı Bahçe (Mertcan) (TV Dizisi)

2005 – Rüzgarlı Bahçe (Mercan) (TV Dizisi)

MUSTAFA KAZAR KİMDİR?

ÜMİT CEM ŞENOL KİMDİR?

1985 senesinde dünyaya gelen Cem Şenol modellik yapmaktadır. Ayrıca oyunculuk eğitimi de alan Cem Şenol bir dönem adı şarkıcı Tuba Ekinci ile anılmış ve ekranlarda dikkat çekmeyi başarmıştır. Hande Yener ile nişanlanan yakışıklı manken Cem Şenol, Boşnak ve Yunanistan muhaciri bir ailenin evladıdır.

Sarışın ve renkli gözlü olan Ümit Cem Şenol, ekranlarda yeni projelerde yer almayı hedeflemektedir.

TUĞBA EKİNCİ KİMDİR?

Tuğba Ekinci (d. 9 Haziran 1977, Kars) Türk pop müzik şarkıcısı.

Şov dünyasına girişi Osman Sınav'ın Ekinci'yi keşfetmesiyle oldu. Bodrum'da 'Mavi Düşler' dizisini çekerken Ekinci'yi gördü ve teklifte bulundu. Çarkıfelek'te bir süre hosteslik yaptı. Kral TV'de VJ oldu. 1994'te Güzellik Yarışması'na girdi, elemeleri geçti ve ilk 20 aday arasında yer aldı. Babasının izin vermemesi sonucu yarışmadan çekilmek zorunda kaldı. Erol Köse ile tanışması şarkıcılık kariyerinin başlangıcı oldu. Özcan Şenyaylar'dan özel şan dersleri aldı. Buzda Dans yarışmasının finalisti idi.

Pendik Lisesi mezunudur. Annesi hemşire, babası İTÜ mezunu inşaat mühendisidir. Fatih Özbilen'in eski eşidir. Tuğba Ekinci'nin eski sevgilileri arasında İbrahim Çelikkol ve Ümit Cem Şenol yer alıyor.

ALBÜMLERİ

2005: O Şimdi Asker

2007: Boynuz

2008: Condom

2010: Yanma Demezler

2011: 100 Derece

2013: Hadi Kızım

2014: Git Git Gör Gününü

2016: Para Babası