Tuğba Ekinci'den kalça şov! Sosyal medya paylaşımı yürek hoplattı!  

'O şimdi asker' şarkısı ile adını duyuran ve sonrasında sık sık sansasyonel açıklamaları ve hareketleri ile gündem olan Tuğba Ekinci Bodrum'da keyif yapıyor.

Pandemi döneminde deniz ve güneşin tadını çıkaran Ekinci, Bodrum'dan yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekti.

Bodrum tatilinden sık sık paylaşımlar yapan Ekinci, seksi pozlar vermekten de geri kalmadı.

Son olarak mayosuyla güneşlenirken fotoğraf paylaşan ünlü şarkıcının fit vücudu da dikkatlerden kaçmadı.