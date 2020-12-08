Tuğba Ekinci'den kalça şov! Sosyal medya paylaşımı yürek hoplattı!Arsenal'in efsanesinden Mesut Özil yorumuPOMEM beyan adres nedir? Beyan adres ne demek?İçişleri Bakanlığı açıkladı! Kimlik kartı, pasaport ve ehliyet ücretlerine zam gelecek mi?Sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanmıştı: İsmail Demirbaş tahliye oldu!Çukur'da Selim'in ölümünün ardından Yamaç'tan göz yaşlarına boğan bağlama performansı!İkinci el oto pazarının çok satanları belli oldu: İlk üç isim yine değişmedi!2021 PÖH alımı olacak mı? PÖH alımı ne zaman?Mehmet Demirkol ve Hande Sümertaş olayı nedir?İletişim Başkanı Altun'dan '5 maaş alıyor' iddialarına tokat gibi cevap: Huzur hakkını hayra, hasenata harcadım!
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Tuğba Ekinci'den kalça şov! Sosyal medya paylaşımı yürek hoplattı!

Tuğba Ekinci'den kalça şov! Sosyal medya paylaşımı yürek hoplattı!

Yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Tuğba Ekinci yine adından söz ettirecek bir hamle yaptı. Ekinci sosyal medyada güneşlenirken yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Tuğba Ekinci'den kalça şov! Sosyal medya paylaşımı yürek hoplattı!

'O şimdi asker' şarkısı ile adını duyuran ve sonrasında sık sık sansasyonel açıklamaları ve hareketleri ile gündem olan Tuğba Ekinci Bodrum'da keyif yapıyor. 

Tuğba Ekinci'den kalça şov! Sosyal medya paylaşımı yürek hoplattı!

Pandemi döneminde deniz ve güneşin tadını çıkaran Ekinci, Bodrum'dan yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekti.

Tuğba Ekinci'den kalça şov! Sosyal medya paylaşımı yürek hoplattı!  

Bodrum tatilinden sık sık paylaşımlar yapan Ekinci, seksi pozlar vermekten de geri kalmadı.

Tuğba Ekinci'den kalça şov! Sosyal medya paylaşımı yürek hoplattı!

Son olarak mayosuyla güneşlenirken fotoğraf paylaşan ünlü şarkıcının fit vücudu da dikkatlerden kaçmadı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT