Tuğba Ekinci'den kalça şov! Sosyal medya paylaşımı yürek hoplattı!
Yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Tuğba Ekinci yine adından söz ettirecek bir hamle yaptı. Ekinci sosyal medyada güneşlenirken yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
'O şimdi asker' şarkısı ile adını duyuran ve sonrasında sık sık sansasyonel açıklamaları ve hareketleri ile gündem olan Tuğba Ekinci Bodrum'da keyif yapıyor.
Pandemi döneminde deniz ve güneşin tadını çıkaran Ekinci, Bodrum'dan yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekti.
Bodrum tatilinden sık sık paylaşımlar yapan Ekinci, seksi pozlar vermekten de geri kalmadı.
Son olarak mayosuyla güneşlenirken fotoğraf paylaşan ünlü şarkıcının fit vücudu da dikkatlerden kaçmadı.