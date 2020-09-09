Tuğba Ekinci'nin bikinili yaza veda videosu: ''"Bu ülkeye daha iyisi gelmeyecek''

Tuğba Ekinci, sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili videosu ile tekrardan magazin gündemine bomba gibi düştü. "Bu ülkeye daha iyisi gelmeyecek, var mı daha iyisi.? Daha iyisi varsa gösterin" sözleriyle paylaşım yaptığı videoda rakiplerine meydan okudu.