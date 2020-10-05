Tuğba Keleş cinayetinde yeni gelişme! Ses kaydı ortaya çıktı
Tuğba Keleş davası ile ilgili Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugünkü canlı yayınında Tuğba'nın ağabeyi, kardeşinin Erdoğan Küpeli tarafından daha önce kaçırılmaya çalışıldığını ve o an yapılan ses kaydını ortaya çıkardı. Müge Anlı ise o ses kaydını izleyenlerle paylaştı.
Müge Anlı, Tuğba Keleş cinayetiyle ilgili bugün yeni bir bilgiyi daha programında açıkladı. Tuğba'nın cinayeti öncesi Erdoğan Küpeli tarafından tehditle kaçırıldığının o an ki ses kaydını canlı yayında ekranları başındaki izleyicilerle paylaştı.
Gaziantep'te şiddet ve taciz skandalı! Anne ve dayı korkusundan evden çıkamıyorlar
Hayvanları koruma gününde insanlık dışı görüntüler! Çağırdığı köpeği tüfekle vurdu
Maskesini yarım takan yaşlı adama tokat attı! Tükürük ile karşılığını aldı
Ünlü işletmede dansözlü parti! Maske ve sosyal mesafe hiçe sayıldı
05 Ekim 2020 Pazartesi 15:40
Benzer Videolar