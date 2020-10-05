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  3. Tuğba Keleş cinayetinde yeni gelişme! Ses kaydı ortaya çıktı

Tuğba Keleş cinayetinde yeni gelişme! Ses kaydı ortaya çıktı

Tuğba Keleş davası ile ilgili Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugünkü canlı yayınında Tuğba'nın ağabeyi, kardeşinin Erdoğan Küpeli tarafından daha önce kaçırılmaya çalışıldığını ve o an yapılan ses kaydını ortaya çıkardı. Müge Anlı ise o ses kaydını izleyenlerle paylaştı.

Müge Anlı, Tuğba Keleş cinayetiyle ilgili bugün yeni bir bilgiyi daha programında açıkladı. Tuğba'nın cinayeti öncesi Erdoğan Küpeli tarafından tehditle kaçırıldığının o an ki ses kaydını canlı yayında ekranları başındaki izleyicilerle paylaştı.

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05 Ekim 2020 Pazartesi 15:40
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