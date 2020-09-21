Tuğba Özay: Bergen rolü ilk bana gelmişti!

1989 yılında eşi tarafından öldürülen Bergen, ‘Mersin Altın Çilek Ödülleri’nde sevenleri tarafından bir kz daha anıldı. Arabesk müziğinin taçsız kraliçesi Bergen'e yıllar sonra ödül verildi. Ödülü, Bergen’in ablası Mukadder Terim kabul etti.



Törende ‘Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ne layık görülen eski manken Tuğba Özay'da ilginç açıklamalarda bulundu. Özay, 3 yıl önce Bergen'i canlandırması için kendisine teklif geldiğini ancak projenin aksilikler nedeniyle iptal olduğunu söyledi.

Özay, başrolü Nihat Altınkaya ile paylaşacaklarını ifade ederken akıllara Serenay Sarıkaya geldi.

Serenay Sarıkaya ‘Acıların Kadını Bergen’ filminin başrolü için son 2 yıldır hazırlanıyor. Vizyon tarihi 27 Kasım olarak belirlenen film kadro, bütçe, son olarak da pandemi nedeniyle üçüncü kez ertelendi. Sarıkaya filmle ilgili yaptığı açıklamada, “Uzun zamandır role hazırlanıyorum" demişti.



Öte yandan yapımcı şirket "Rol için ilk ve tek düşündüğümüz isim Serenay Sarıkaya" açıklamasını yapmıştı.