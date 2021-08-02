Tuğba Özay gelen eleştirilere isyan etti: "Felç olmamı istediniz"

Manavgat'ta çıkan yangının çiftliğinin bulunduğu bölgeye sıçraması üzerine Instagram hesabından paylaşım yapan Tuğba Özay, ağlayarak yardım istemişti. Özay, çiftliğinin yanma tehlikesinin ardından çektiği videoda, felç geçirdiğini ve ardından hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı.

Yangının çiftliğini kıl payı sıyırarak çiftliğe zarar vermediği öğrenilmesinin ardından açılışa katılan Tuğba Özay, tepki almıştı.

"HUZURUMUZUN İÇİNE ETTİNİZ"

Gelen tepkiler üzerine bir video çekerek Instagram hesabından yayınlayan Tuğba Özay, “Ne istediniz biliyor musunuz ..? Daha fazla acı çekmemi ! Daha çok yanmamı ..! Daha çok gözyaşı dökmemi ! Ne istediniz biliyor musunuz ? Felç geçiriyorum dediğimde beni kendime geleyim diye tokatlayarak, ağlayarak hastaneye yetiştiren arkadaşlarım ve doktorlarımız sayesinde bedenimde oluşabilecek geçici ya da kalıcı travmanın neden bu kadar çabuk vücudumu terk ettiğine kızdınız ! Evet istediniz bunu ! Felç olmamı istediniz !Huzurumuzun içine ettiniz şerefsiz insanlar.” diyerek isyan etti.