Randevusuz aşı olunuyor mu? Randevu almadan aşı olunur mu mu? e nabız...Hızır Çakırbeyli EDHO'dan ayrılıyor mu? Oktay Kaynarca Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine veda mı ediyor?Türkiye'ye bir madalya daha! Rıza Kayaalp Olimpiyatlar'dan madalya ile döndüSon dakika! Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!Seren Serengil'in hamlesi Gülben Ergen'i çıldırtacak! Yaptığı paylaşım olay oldu!Son dakika Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!İstanbul'un bu 6 ilçesinde yaşayanların dikkatine! Aşısı olmayan ekmek alamayacakVahşice katledilmişti! Azra Gülendam Haytaoğlu'nun o paylaşımı yürekleri acıttı: Her şey bittikten sonra kıymetli olacağızTFF Merkez Hakem Kurulu Yaz Semineri'nin açılış töreni gerçekleştiAzra Gülendam Haytaoğlu'yu kim öldürdü? Nasıl öldürüldü? Katil kim? Mustafa Murat Ayhan kimdir? Kaç yaşında?
İstanbul34 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Tuğba Özay gelen eleştirilere isyan etti: "Felç olmamı istediniz"

Tuğba Özay gelen eleştirilere isyan etti: "Felç olmamı istediniz"

Geçtiğimiz günlerde yangın paylaşımlarının ardından açılışa katıldığı için tepki gören Tuğba Özay, yanan çiftliğinden görüntüler paylaşıp, bu süreçte yaşadığı duyguları yazdı.

Manavgat'ta çıkan yangının çiftliğinin bulunduğu bölgeye sıçraması üzerine Instagram hesabından paylaşım yapan Tuğba Özay, ağlayarak yardım istemişti.  Özay, çiftliğinin yanma tehlikesinin ardından çektiği videoda, felç geçirdiğini ve ardından hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı.

Yangının çiftliğini kıl payı sıyırarak çiftliğe zarar vermediği öğrenilmesinin ardından açılışa katılan Tuğba Özay, tepki almıştı.

"HUZURUMUZUN İÇİNE ETTİNİZ"

Gelen tepkiler üzerine bir video çekerek Instagram hesabından yayınlayan Tuğba Özay, “Ne istediniz biliyor musunuz ..? Daha fazla acı çekmemi ! Daha çok yanmamı ..! Daha çok gözyaşı dökmemi ! Ne istediniz biliyor musunuz ? Felç geçiriyorum dediğimde beni kendime geleyim diye tokatlayarak, ağlayarak hastaneye yetiştiren arkadaşlarım ve doktorlarımız sayesinde bedenimde oluşabilecek geçici ya da kalıcı travmanın neden bu kadar çabuk vücudumu terk ettiğine kızdınız ! Evet istediniz bunu ! Felç olmamı istediniz !Huzurumuzun içine ettiniz şerefsiz insanlar.” diyerek isyan etti.

Tuğba Özay gelen eleştirilere isyan etti:Felç olmamı istediniz

Tuğba Özay gelen eleştirilere isyan etti:Felç olmamı istediniz

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT