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Tuğba Özerk yılbaşı gecesini mahvetti! Sahneye sarhoş çıktığı iddia edildi! Şarkıları söyleyemeyen şarkıcı yere kapaklandı!

Yılbaşında Antalya'da bir otelde sahneye çıkan ünlü şarkıcı Tuğba Özerk'in sahnedeki değişik tavırları ve şarkıyı söyleyememesi olay oldu. Bir dinleyici, görüntüleri sosyal medyada paylaşarak "Gecemizi mahvetti, sahneye sarhoş çıktı" iddiasında bulundu.

Türkiye, 2022'ye girişi ünlü şarkıcıların çeşitli mekanlardaki performanslarıyla kutladı. Bu yılbaşında Antalya'da lüks bir otelde dinleyiciler ile buluşan Tuğba Özerk, sahnedeki hal ve hareketleriyle dikkat çekti.

SAHNEYE SARHOŞ MU ÇIKTI?

Sahnedeki değişik tavırlarıyla dikkat çekerken şarkıları da düzgün okuyamadığı gözlemlenen ünlü şarkıcı hakkında, bir dinleyici sosyal medyadan görüntüleri de paylaşarak "Gecemizi mahvetti, sahneye sarhoş çıktı" iddiasında bulundu.

Tuğba Özerk yılbaşı gecesini mahvetti! Sahneye sarhoş çıktığı iddia edildi! Şarkıları söyleyemeyen şarkıcı yere kapaklandı!

Vokalistiyle birlikte sahnede şarkı söyleyen Özerk'in zıplarken düşerek vokalistini de düşürdüğü anlar sosyal medyada defalarca paylaşıldı. Tuğba Özerk'ten bu konu hakkında herhangi bir açıklama henüz gelmedi.

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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