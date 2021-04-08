Canlı yayın konuğu olan Tuğba Özerk yaptığı çarpıcı açıklamaların ardından izleyicide merak uyandırarak araştırma konusu oldu. Peki Tuğba Özerk'in sevgilisi kim? Gökmen Şen kaç yaşında, mesleği nedir? İşte ayrıntılar...

GÖKMEN ŞEN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NEDİR?

Tuğba Özerk ile bir süredir aşk yaşayan Gökmen Şen, İnşaat sektöründe faaliyet göstermektedir. Şen özel bir şirkette proje müdür yardımcısı olarak mesleğini yapmaktadır. Aynı zamanda Brüksel ve İstanbul Merkezli vinç pazarlama şirketi GST vinç firmasının sahibidir. Öte yandan Şen'in nereli ve kaç yaşında olduğuna dair özel bilgileri internet ortamında mevcut değil.

TUĞBA ÖZERK KİMDİR?

4 Haziran 1980'de İzmir'de doğdu. Melih Özakat İlkokulu'na, Özel Çakabey Lisesi'nde ortaokula ve konservatuvarda liseye gitti. 7 yaşında okul hayatına başlamasıyla TRT ve İzmir Devlet Konservatuvarı'nın çocuk korolarında müzik eğitimine başlaması aynı zamana denk gelir.

Detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Tuğba Özerk kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? İşte Tuğba Özerk şarkıları