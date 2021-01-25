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  3. Tuğba Özerk'ten Neslihan Atagül'e hem destek hem köstek: Aynı hastalıktan anne olamadım

Tuğba Özerk'ten Neslihan Atagül'e hem destek hem köstek: Aynı hastalıktan anne olamadım

Neslihan Atagül geçtiğimiz günlerde hızla kilo vermesinin ardından rahatsızlanmış ve bir süre ekranlara ara vermişti. Şarkıcı Tuğba Özerk sosyal medya üzerinden Neslihan Atagül'e seslendi.

Tuğba Özerk'ten Neslihan Atagül'e hem destek hem köstek: Aynı hastalıktan anne olamadım

Güzel oyuncu Neslihan Atagül'e geçtiğimiz günlerde 'Geçirgen Bağırsak Sendromu' teşhisi konmuştu. Rol aldığı diziden ayrılmak zorunda kalan Atagül'ün hızla kilo vermesi de dikkatlerden kaçmadı.

Tuğba Özerk'ten Neslihan Atagül'e hem destek hem köstek: Aynı hastalıktan anne olamadım

Şarkıcı Tuğba Özerk'te 12 yıldır bu hastalıkla mücadele ettiğini açıklayarak, sosyal medya üzerinden Neslihan Atagül'e seslendi. 

Tuğba Özerk'ten Neslihan Atagül'e hem destek hem köstek: Aynı hastalıktan anne olamadım

"BEBEK SAHİBİ OLAMADIM"

Ünlü şarkıcı paylaşımında, "Bu hastalık aslında çok yaygın olan ve benim de 12 yıldır mücadele ettiğim ciddi bir rahatsızlık. Yeri geldiğinde konserlere gidemediğim, acılar içinde tekrar hastanelere döndüğüm ve işimden olduğum hastalık gerçekten. Neslihan ve Kadir; öncelikle size ilk tavsiyem eğer bir bebek sahibi olmak istiyorsanız, sakın! Şimdi değil... Önce tedavi... Tedaviden sonra hemen bebek sahibi olun lütfen. Çünkü bu hastalığın en kötü tarafı maalesef kadın yumurta sayısını düşürmesi. Ben bunları çok çektim. Bunun acısını çok yaşadım ve çok ağladım. Bebek sahibi olamadım. İnşallah bundan sonraki teknolojide ben de Allah nasip ederse anne olmayı çok istiyorum ve olabilirim" ifadelerini kullandı.

Tuğba Özerk'ten Neslihan Atagül'e hem destek hem köstek: Aynı hastalıktan anne olamadım

Özerk'in bu paylaşımına tepkiler gecikmedi. Açıklamasında bebek sahibi olamadığını vurgulayan sanatçıya "Bu dönemde böyle bir açıklama yapılır mı? İyi bir şey mi yaptınız şimdi?" şeklinde yorumlar geldi.

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
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