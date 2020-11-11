Tuğba Tokbaş kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Tuğba Tokbaş neden öldü? Tuğba Tokbaş olayı, cinayeti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kadın cinayeti işlendi. Henüz Diyarbakır'da eski erkek arkadaşı tarafından katledilen Melek Aslan cinayetinin üzerinden çok geçmeden bu kez Denizli ilinde üniversite öğrencisi genç bir kızın sevgilisi tarafından öldürüldüğü haberi geldi. Peki Tuğba Tokbaş kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Tuğba Tokbaş neden öldü? İşte Tuğba Tokbaş olayı, cinayeti...

TUĞBA TOKTAŞ KİMDİR?

Tuğba Toktaş, bir üniversite öğrencisiydi. Denizli'ye üniversite okumak için gitmişti ve orada bir apartta yaşıyordu. Genç kız Pamukkale üniversitesi Resim İş Öğretmenliği bölümünde okuyordu.

TUĞBA TOKTAŞ KAÇ YAŞINDA , NERELİ?

Kadın cinayetine kurban giden Tuğba Toktaş henüz 22 yaşında idi. İlişki yaşadığı erkek tarafından katledilen genç kızın nereli olduğu bilinmiyor.

TUĞBA TOKTAŞ OLAYI NEDİR? TUĞBA TOKTAŞ CİNAYETİ

Denizli’de üniversite öğrencisi genç kız, cinnet getiren erkek arkadaşı Eray Hakver tarafından boğularak öldürüldü. Cinayetin ardından kaldıkları aparttan kaçan zanlı erkek arkadaş, olayın ortaya çıkmasının ardından emniyete giderek olayı itiraf etti.

ERAY HAKVER KİMDİR?

Eray Hakver, üniversiteli sevgilisi Tuğba Tokbaşı boğarak öldürmüştür.

Olay, Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Eray H., kız arkadaşı olduğu öğrenilen üniversite öğrencisi Tuba Tokbaş’ın (22) kaldığı aparta gitti. Eray Hakver ile Tokbaş arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tartışmanın ardından bir anlık cinnet getiren Eray H., Pamukkale üniversitesi Resim İş Öğretmenliği bölümünde okuduğu öğrenilen Tuba Tokbaş’ı boğarak öldürdü. Cinayet zanlısı erkek arkadaşın aparttan hızlıca çıkması ve daireden gelen sesler üzerine çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, daireye girdikleri sırada genç kadının hareketsiz halde buldu. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Tokbaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Emniyete giderek itiraf etti

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirtilen genç kızın cansız bedeni, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Olayın ortaya çıkmasının ardından cinayet zanlısı erkek arkadaş, İl Emniyet Müdürlüğüne giderek cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Eray H.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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