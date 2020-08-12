Tuğba Tutuğ Kimdir? Atv ekranlarında izleyici ile buluşacak olan Maria ile Mustafa dizisinde yer alacak olan genç oyuncu Tuğba Tutuğ dizi de Mustafa'nın eşi rolünü canlandıracaktır. Peki Tuğba Tutuğ kimdir? Kaç Yaşında? Nereli? Maria ile Mustafa dizisi oyuncusu Tuğba Tutuğ hakkında her şey haberimizde...

TUĞBA TUTUĞ KİMDİR?

Farklı tarzı ve güzelliği ile dikkat çeken Tuğba Tutuğ Levent Ünalan menajerliğin oyuncusudur. İstanbul’da yaşımına devam eden Tuğba Tutuğ 1993 doğumludur. 27 yaşında ki güzel ve yetenekli oyuncu hayatımıza Hayatımın Aşkı dizisi ile girmiştir. Hayatımın Aşkı dizisinde daha küçük yaşlarda amatör olarak yer alsa da daha sonra Haliç Üniversitesi tiyatro eğitimi alarak kendini daha da geliştirmeyi başarmıştır. Adını Sen Koy dizisinin 2. sezonunda kısa bir dönem Özge isminde güzel bir kıza hayat verse de beklediği çıkışı yakalayamayan Tuğba Tutuğ bir Ürgüp dizisi olacak Maria ile Mustafa dizisinden çok şey beklemektedir. Bu zamana kadar yer aldığı dizilerden farklı olarak Maria Mustafa dizisinde yardımcı başrol oyuncusu olarak yer alacak Tuğba Tutuğ oldukça heyecanlıdır. Bir çok takipçimiz Tuğba Tutuğ’u Yaralı Kuşlar dizisinde hayat verdiği Ayşe karakterinden de tanıyabilirler ancak Tuğba Tutuğ artık Maria İle Mustafa dizisinin Gonca’sı olarak tanınmak istemektedir.

MARİA İLE MUSTAFA GONCA KİMDİR?

Gonca Ürgüp’te doğmuş büyümüş; Nevşehir’in dışına çıkmamış 20’li yaşların sonuna gelse de hala evlenmemiş güzeller güzeli bir kızdır. Göreme’nin gözdesi olan Gonca bir çok erkeği peşinde koştursa da gözü Mustafa’dan başkasını görmemektedir. Gonca sevdiği adamın Maria’ya aşık olduğunu anlayınca Mustafa’sına kavuşmak için elinden geleni yapacaktır.

MARİA İLE MUSTAFA TANITIM FİLMİ