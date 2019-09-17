Tuğba Ünal kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli?

Kanal D'nin sevilen gündüz kuşağı programı olan Müge ve Gülşen'le 2.sayfa'ya konuk olan Tuğba Ünal kimdir?Aslen nereli? Kaç yaşında? merak edilmeye başlandı. İşte Tuğba Ünal hakkındaki tüm bilgiler

TUĞBA ÜNAL KİMDİR?

Şair yorumcu Tuğba Ünal Ankaralıdır.Babasının memuriyetinden dolayı anadolunun pek çok şehrinde çocukluğunu geçirmiştir.Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Turizm rehberlik mezunu olan Ünal 4 yıl boyunca hem turist rehberliği ,hem de İngilizce öğretmenliği yapmıştır,o yıllarda bir dönem vize danışmanlığı ve çevirmenlik yaparak farklı kültürleri tanımak adına yurt dışı seyahatlerinde bulunmuştur, İlk ekran tecrübesi "turizm güncesi" programı ile Başkent Tv de olmuştur, zaman zaman çok eski yıllardan beri şiir yazmanın etkisiyle bir kitap çıkartmaya karar vermiştir,

ilk şiir kitabının adı "GÜZELLİK ZOR HİKAYE" dir , kitap hem kadın hem de erkek için serbest ölçüde yazılmış lirik kitaptır, aynı isimle bir de şiir albümüne sahiptir. Şimdilerde çıkardığı ikinci kitabı " ÖYKÜM SENSİN " ile adından sıklıkla söz ettiriyor, Ünal pek çok sosyal sorumluluk projelerinde yer almıştır.Bir kadının tek başına neler başarabileceğinin yegane örneklerindendir. Üniversite ve çeşitli kırumlarda söyleşilere katılmaktadır.Şiir yorumculuğunda adını güzel kazıyan Ünal şarkı söylemeyi , söz yazmayı ve dans etmeyi çok seviyor , Pek çok mecra da köşe yazarlığı yapmaktadır. Bekar ve bir kız çocuğu annesidir.