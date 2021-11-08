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Tuğberk Tanrıvermiş kimdir, nereli, kaç yaşında? Tuğberk Tanrıvermiş hangi takımları çalıştırdı?

A Milli Takım teknik heyetine dahil edildiği ifade edilen Tuğberk Tanrıvermiş, spor camiası tarafından merak edilen isimler arasında yer aldı. Peki Tuğberk Tanrıvermiş kimdir, nereli, kaç yaşında? Tuğberk Tanrıvermiş hangi takımları çalıştırdı? Bu sorulara ilişkin cevaplar haberimizde...

Tuğberk Tanrıvermiş kimdir, nereli, kaç yaşında? Tuğberk Tanrıvermiş hangi takımları çalıştırdı?

A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz, takımın başına geçmesinin ardından yardımcılarını ve teknik heyetini de yavaşça kurmaya başladı. Bu kapsamda Tuğberk Tanrıvermiş'in de A Milli Takım teknik heyetine katıldığı ifade edildi. Bunun üzerine taraftarlar Tuğberk Tanrıvermiş'in biyografisini merak ederek araştırmaya başladı. Peki Tuğberk Tanrıvermiş kimdir, nereli, kaç yaşında? Tuğberk Tanrıvermiş hangi takımları çalıştırdı? İşte cevaplar...

TUĞBERK TANRIVERMİŞ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Tuğberk Tanrıvermiş 3 Ekim 1989 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 32 yaşındaki Tuğberk Tanrıvermiş Kariyerini Serie A takımlarından Spezia'da U19 Teknik Direktörü olarak sürdürmektedir. Çeşitli mecralarda çıkan habere göre A Milli takım teknik heyetine dahil olan Tuğberk Tanrıvermiş, sezonun geri kalanına Spezia U19 takımındaki teknik direktörlük göreviyle devam edecek.

Tuğberk Tanrıvermiş kimdir, nereli, kaç yaşında? Tuğberk Tanrıvermiş hangi takımları çalıştırdı?

TUĞBERK TANRIVERMİŞ HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Türkiye'de Kayseri Erciyesspor, Denizlispor ve Galatasaray'da rakip analisti, altyapı antrenörü ve profesyonel takımlarda yardımcı antrenör olarak görev alan Tanrıvermiş, sarı-kırmızılı ekipten ayrılmasının ardından Roma'da görev yapmıştı. Burada 15 yaş altı takımını çalıştıran Tanrıvermiş, ilk sezonunda şampiyonluk sevinci yaşamıştı. 

Galatasaray'da Cesare Prandelli, Igor Tudor ve Fatih Terim'in yardımcılık görevlerini yürüten Tanrıvermiş, sezon başında Roma'daki görevin, bırakmış ve Spezia'nın başına geçmişti. Tanrıvermiş, bu kararı alırken kulübün ileriye dönük hedefleri ve projelerinden etkilendiğini ve bu durumun da kararında etkili olduğunu ifade etmişti.

Tuğberk Tanrıvermiş kimdir, nereli, kaç yaşında? Tuğberk Tanrıvermiş hangi takımları çalıştırdı?

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