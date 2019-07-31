Tuğçe Demirbilek kimdir? Aslen nereli? Kaç yaşında?
Master Chef sunuculuğu yapacak olan Danilo Zanna'nın eşi Tuğçe Demirbilek internette araştırılmaya başlandı. Peki Tuğçe Demirbilek kimdir? Aslen nereli? Kaç yaşında?
MasterChef Türkiye'nin yeni sezonunda Hazer Amani'nin yerine Danilo Zanna gelmesiyle birlikte Danilo Zanna'nın eşi Tuğçe Demirbilek merak edilmeye başlandı. İşte Tuğçe Demirbilek hakkında ki bilgiler.
TUĞÇE DEMİRBİLEK KİMDİR?
Tuğçe Demirbilek ülkemizde son dönemlerde televizyon dünyasında sıkça ismini duyduğumuz Danilo Zanna’nın eşidir. 2012 yılında evlenen çift’in bu evliliğinden 2013 doğumlu Zeno isminde bir evlatları vardır. 1981 doğumlu Tuğçe Demirbilek aslen Giresun’ludur.
Etiketler : Masterchef, Danilo Zanna, Tuğçe Demirbilek
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