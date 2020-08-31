Tuğçe Kandemir kimdir? Kaç yaşında? Nerelidir?

Türkiye'de müzik piyasalarını Bu Benim Öyküm ve Yanlış şarkılarıyla sallayan Tuğçe Kandemir, en çok dinlenen isimlerin arasına girdi. Oldukça geniş bir hayran kitlesine sahip olan Tuğçe Kandemir'in şarkılarını şu sıralar toplumun her alanında duyabiliyoruz. Peki, Tuğçe Kandemir kimdir, nereli, kaç yaşında? Şarkıları neler? Detaylar haberimizde...

TUĞÇE KANDEMİR KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1 Ocak 1996 Mersin doğumlu olan Tuğçe Kandemir, Türk şarkıcı, söz yazarı ve edebiyat öğretmenidir. Aşk şarkıları ile oldukça bilinen Tuğçe Kandemir, şarkıcılığa amatör olarak başlamıştır. Amatör olarak çektiği videolar ile popülerleşen Tuğçe Kandemir, şarkılarını Youtube'da paylaşarak popülerliğine popülerlik katan Kandemir, kariyerine profesyonel olarak devam etti.

2018 yılında öğretmenlik yaparken ilk şarkısı "Bu Benim Öyküm" adlı parçayı söylemiştir. Esas çıkışını Bilal Sonses ile birlikte söylediği "İçimdeki Sen" parçası ile yapmıştır. Bu şarkı YouTube'da 100 milyonun üzerinde izlenilmiştir. 2019'da söylediği "Yelkovan" şarkısı ise 50 milyonun üzerinde izlenmiştir. Hâlâ Mersin Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

TUĞÇE KANDEMİR'İN DİSKOGRAFİSİ

Single'ları

"Bu Benim Öyküm" (2018)

"Yanlış" (2018)

"İçimdeki Sen" (Bilal Sonses ile) (2018)

"Gülü Soldurmam" (2019)

"Yelkovan" (2019)

"Yağmur" (2019)

"El-Âlem" (2020)

"Açıldı Kapılar" (Roni Can Durmus ile) (2020)

"Kurban Olduğum" (2020)

"Drama Köprüsü" (2020)

"Kördüğüm" (Özkan Meydan & Alican Özbuğutu ile) (2020)

"Ne Güzel Yaratmış" (2020)

"Seni Öptüğüm Sokak" (Eypio ile) (2021)

"Ah Ellerim Kırılaydı" (2021)