Tuğçe Kocaman kimdir? Tuğçe Kocaman Müge Anlı'dan neden ayrıldı?

ATV ekranlarında yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında muhabir olarak görev alan Tuğçe Kocaman koronavirüs pandemisi döneminde işten çıkarıldığı öne sürüldü.

İddiaya göre salgın süreci devam ederken sezon finali yapan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı'nda 50 kişi işten çıkarıldı. Bu 50 kişilik grup içerisinde Tuğçe Kocaman da yer alıyor. Peki Tuğçe Kocaman kimdir? Müge Anlı'dan neden ayrıldı?

TUĞÇE KOCAMAN KİMDİR?

İletişim mezunu olan Tuğçe Kocaman ATV'de Tatlı Sert programı muhabirlerindendi. Görevine son verilen Kocaman, yeni dönemde SHOW TV'de yayımlanacak olan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına geçiş yaptı.

MÜGE ANLI'DAN NEDEN AYRILDI?

Müge Anlı'ya rakip olacağı konuşulan Didem Arslan Yılmaz'ın Vazgeçme kadrosunda yer alan Tuğçe Kocaman'ın ATV'den neden ayrıldığı bilinmiyor.