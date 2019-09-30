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  3. Tuğçe'nin erkek arkadaşı gözaltında: Şaka yaparken yanlışlıkla vurdum (3)

Tuğçe'nin erkek arkadaşı gözaltında: Şaka yaparken yanlışlıkla vurdum (3)

İzmir'in Buca ilçesinde, Tuğçe Baran'ın (22) tabancayla başından vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan arkadaşı Emre Kara, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Tuğçe'nin erkek arkadaşı gözaltında: Şaka yaparken yanlışlıkla vurdum (3)

TUTUKLANDI

İzmir'in Buca ilçesinde, Tuğçe Baran'ın (22) tabancayla başından vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan arkadaşı Emre Kara, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

DHA

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