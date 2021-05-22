Tuğgeneral (Jandarma), Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu
Tuğgeneral (Jandarma) meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Tuğgeneral (Jandarma) meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Meslek Bilgileri
Meslek Kodu : 0110.41
Meslek Adı : Tuğgeneral (Jandarma)
Grup Bilgileri
Meslek Ana Grubu : Silahlı Kuvvetlerle İlgili Meslekler
Meslek Alt Ana Grubu : Subaylar
Meslek Grubu : Subaylar
Meslek Birim Grubu : Subaylar
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans
Meslek Detay Bilgileri
Meslek Tanımı :
Görev ve İşlem Basamakları :
Tuğgeneral (Jandarma) Meslek Kodu Nedir?
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Kumanda Merkezi Operatörü (Kömür Madeni) mesleği için “8111.07” kod olarak kullanılır iken Ahşap Montaj Elemanı mesleği için “8219.15” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Tuğgeneral (Jandarma) Meslek Kodu “0110.41” olarak belirlenmiştir.