Tümamiral (Sahil Güvenlik), Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduTuğgeneral (Jandarma), Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduBekçi Kansu Turan kimdir? Kaç yaşında? Nereli ? Şehit mi oldu?Tuğamiral (Sahil Güvenlik), Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduTrafo Bobin Sarma İşçisi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduToz Harç İmal İşçisi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduTitreşimli Sac Kesme Makası Operatörü, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduTıbbi Görüntüleme Teknikleri Sağlık Teknikeri/Radyoloji Teknikeri, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduTıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Sağlık Teknikeri, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduAntalya'da kan donduran olay! Tartıştığı sevgilisini 2. katın penceresinden attı
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. NE, NEDİR
  3. Tuğgeneral (Jandarma), Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Tuğgeneral (Jandarma), Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Tuğgeneral (Jandarma) meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Tuğgeneral (Jandarma) meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Tuğgeneral (Jandarma), Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 0110.41

Meslek Adı : Tuğgeneral (Jandarma)

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Silahlı Kuvvetlerle İlgili Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu : Subaylar

Meslek Grubu : Subaylar

Meslek Birim Grubu : Subaylar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

kur2-024.jpg

Tuğgeneral (Jandarma) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Kumanda Merkezi Operatörü (Kömür Madeni) mesleği için “8111.07” kod olarak kullanılır iken Ahşap Montaj Elemanı mesleği için “8219.15” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Tuğgeneral (Jandarma) Meslek Kodu “0110.41” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT