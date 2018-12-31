Tuğgeneral Mustafa Barut 3. Ordu komutanligi denetleme değerlendirme başkanlığına atandı
IHAAW013938-GEN/31-12-2018 - 4. Komando tugay komutanı tuğgeneral mustafa barut, bu görevinden 3. Ordu komutanligi denetleme değerlendirme başkanlığına atandı 31.12.2018 01:39:38 TSINNNN
IHAAW013938-GEN/31-12-2018 - 4. Komando tugay komutanı tuğgeneral mustafa barut, bu görevinden 3. Ordu komutanligi denetleme değerlendirme başkanlığına atandı 31.12.2018 01:39:38 TSI NNNN
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