TÜGİAD, Katar ve Kuveyt'te yatırım ve ticaret potansiyelini değerlendirdi

TÜGİAD heyeti Katar'da ve Kuveyt'te iş adamlarıyla bir araya geldi. Ziyarette, onlarca firma ile görüşülerek Türk iş dünyasının Katar ve Kuveyt'teki yatırım ve karşılıklı ticaret imkanı değerlendirildi.

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD), üyelerinin ticari görüşme yaptığı firmalarla işbirliğini başlatarak, Türk iş dünyasının Körfez ülkelerinde daha etkin olması için hazırlıklarını tamamladı. TÜGİAD üyelerinden oluşan heyet, bölgedeki önde gelen sektörleri inceledi; Kuveyt ve Katar'da, pek çok farklı sektörde faaliyeti olan holding temsilcilerini ziyaret etti. Ayrıca, enerji, otomasyon, inşaat, gıda, perakende, tasarım, mobilya, müşavirlik, yol güvenliği, turizm gibi sektörlerde faaliyet gösteren bölge firmaları, TÜGİAD'ın B2B organizasyonunda ağırlandı ve ikili sektörel görüşmeler gerçekleştirildi.

Görüşmelerde hem karşılıklı ticaret hem bölgede olası ortak yatırım projeleri hem de girişimcilere ortak fon desteği görüşüldü. Önemli potansiyel barındıran Kuveyt ve Katar'da etkin işbirliği başlatıldı.

Resmi ziyaretler kapsamında ayrıca, Katar'da, Doha Büyükelçisi Fikret Özer ve Ticaret Müşaviri Burak Güreşçi ile, Kuveyt'te de Müsteşar Akif İnam ve Ticaret Ataşesi Atilla Uğur Başbuğ ile bir araya gelinerek bölgedeki iş ve yatırım imkanı, öncelikli sektörler, Türk firmalarının güçlü faaliyet göstereceği alanlar ve iş yapma prosedürü değerlendirildi.

"TÜGİAD'I KÖRFEZ'DE DAHA FAZLA GÖRECEKSİNİZ"

Ziyareti değerlendiren TÜGİAD Başkanı Anıl Şohoğlu, Körfez ülkelerinin Türk firmaları ve TÜGİAD üyeleri için ciddi potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Hali hazırda bölgede yatırımı ve ticareti olan üyelerimiz var. Yerinde incelediğimiz, Türk müteahhitlik sektörünün en büyük yurt dışı yatırımı ve Kuveyt'in en büyük yurt dışı ihalesi olan Kuveyt havaalanı inşaatı da bunlardan biri. Gerek üyemizle gerek Türk iş dünyası ile bir kez daha gurur duyduk" dedi.

Önümüzdeki dönemde, bölgede çok daha aktif olacaklarını ifade eden Başkan Şohoğlu, "Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen Körfez firmaları için TÜGİAD gereken desteği ve ortaklığı sağlayacak. Aynı şekilde Kuveyt ve Katar'la iş yapmak isteyen üyelerimiz için yol gösterici ve destekleyici olacağız. Bölgede açacağımız temsilcilikle de sahada daha etkin olacağımıza inanıyorum. TÜGİAD'ı Körfez'de daha fazla göreceksiniz" dedi.

DHA