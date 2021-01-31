Tuğkan Gönültaş (Elraen) kimdir? kaç yaşında, nereli? Elraen ırkçılık olayı nedir?

Twiitter, Elraen mahlasıyla bilinen Tuğkan Gönültaş hakkındaki iddialarla çalkalanıyor. Youtubede “Karınca Çiftliğim” isimli kanalında yaptığı paylaşımlarla adını duyura Tuğkan Gönlültaş ardından “Elraenn” isimli Twitch kanalında yayınlar yapmaya başladı. Bundan sonrasında da kariyerinin zirvesini gördü. Sosyal medyada neredeyse herkes tarafından tanınan Tuğkan Gönültaş'ın adı ırkçılık iddialarına karıştı. Peki olayın aslı nedir? Tuğkan Gönültaş (Elraen) kimdir? kaç yaşında, nereli?

TUĞKAN GÖNÜLTAŞ (ELRAEN) KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1987 İstanbul doğumlu olan Tuğkan Gönültaş, 1.89 boyundadır. Oğlak burcu olan Gönültaş'ın mesleği Streamer'liktir.

TWİTCH HESABI: https://www.twitch.tv/elraenn

“Karınca Çiftliğim” isimli YouTube kanalında hayvanlar ile ilgili video paylaşımları yapan Tuğkan Gönültaş, yakışıklılığı ve hayvan sevgisi ile çok dikkat çekiyor. Ayrıca “Elraenn” isimli Twitch kanalında yayınlar yapıyor. Tuğkan Gönültaş içerikler ürettiği bu alanda Elraen lakabunı kullanıyor. Yeditepe Üniversite Endüstri Ürünleri ve Tasarımı Bölümü’nden mezun olan Tuğkan Gönültaş, 1 yıl Amerika’da yaşadıktan sonra askerlik yapmak için Türkiye’ye dönüp ardından kendisine özel olan Eightborn adlı tekstil markasıyla ticaret yapmaya başladı.

Daha sonrasında ise oyunculuk ve tiyatro üzerine eğitim alan Gönültaş bir süre sonra “Karınca Çiftliğim” isimli YouTube kanalını kurmuş ve egzotik hayvanlarla ilgili videolar paylaşmaya başlamıştır. Daha sonrasında ise “Elraenn” isimli Twitch kanalında yayınlar yapmaya başlamış ve kendine has bir izleyici kitlesi oluşturmayı başarmıştır. 1999 yılından beri oyun oynadığını belirten Tuğkan Gönültaş’ın yayın yaptığı odada, akvaryumlar ve birçok egzotik hayvanın bulunduğu kafesler vardır. Çok küçük yaşlardan bu yana hayvanlara büyük bir ilgi duyan Tuğkan Gönültaş, egzotik ve sürüngen hayvanlara karşı olan ön yargıyı kırmak adına YouTube’da videolar paylaştığını söylemiştir. Yayınladığı videolarda "tarantula ısırırsa ne olur", çiyan ele alınır mı", "bitkili akvaryum yapımı", "piton bakımı" gibi konulara yer vermiştir. Tuğkan Gönültaş, paylaştığı videolar ile birçok insanın fikrini değiştirdiğini görünce çok mutlu olmuş ve paylaşımlarına devam etmiştir. Ayrıca Elraen kullanıcı adı ile de bilinen Tuğkan Gönültaş, JtgTV’de yayıncılara özel düzenlenen bir yarışmayı birinci olarak tamamlamıştır.

Eylül 2019 itibariyle Tuğkan Gönültaş’ın Twitter hesabında 11binden fazla ve Instagram hesabında 370binden fazla takipçi bulunuyor. Tuğkan Gönültaş’ın iki tane YouTube kanalı bulunuyor. 78 binden fazla abonesi olan “Elraenn” isimli YouTube kanalında Twitch videolarını paylaşıyor. 470 binden fazla abonesi olan “Karınca Çiftliğim” isimli YouTube kanalında ise egzotik hayvan videoları paylaşıyor. Tuğkan Gönültaş’ın Twitch kanalında ise 5 milyondan fazla izlenme sayısı ve 400 binden fazla takipçi bulunuyor.

ELRAEN IRKÇILIK OLAYI NEDİR?

Başarılı Youtuber ve Twitch Elraen konu hakkındaki kendini savunarak ırkçılık yapmadığını ve parça parça konuşmaların birleştirilerek sosyal medyaya yansıtıldığını söyledi. Linç girişiminde bulunulmaya çalışıldığını aktaran Tuğkan Gönültaş, ırkçılık yapanlardan kendinin de nefret ettiğini ve çevresinin de bunu çok iyi bildiğinin altını çizdi.

İşte Gönültaş'ın açıklaması;